Rekorlarla veda etti

Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen milli futbolcu Mehmet Topal, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Topal yayınladığı veda mesajında "Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum" dedi. Başarılı oyuncu Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı.

AVRUPA'DA 2 REKOR

Yaklaşık 40 isim Süper Lig'de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken, aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan tek isim oldu. Avrupa'da 100 maçın üzerine çıkan ender isimlerden biri olan başarılı futbolcu, Avrupa kupalarında 2 farklı rekoru eline geçirdi. Topal, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir rekoru eline geçirerek G.Saray, Valencia, Başakşehir ve Beşiktaş ile devler liginde sahneye çıktı. Avrupa kupalarında 104 maça çıkarak bu alanda da rekoru elinde bulunduran Topal müthiş bir kariyere imza attı. Topal'ı 101 maç ile Bülent Korkmaz, 99 maç ile Emre Belözoğlu takip ediyor.