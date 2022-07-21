Rıdvan Yılmaz’a yeni talip çıktı

Beşiktaş'tan Frankfurt'a gitmesi beklenen ancak kulüpler arasındaki ödeme anlaşmazlığı sebebiyle takımın kampına katılan genç Rıdvan Yılmaz için flaş bir gelişme yaşandı. Daily Mail'in haberine göre G.Rangers, Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz ile 4 milyon sterlin (yaklaşık 4.6 milyon Euro) anlaşma yapmak istiyor.

İSKOÇYA EKİBİ ÇOK İSTİYOR

Glasgow Rangers Teknik Direktörü Van Bronckhorst, takımın yedinci transferini milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'la tamamlamak istiyor. Beşiktaş yönetimi kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Rıdvan Yılmaz'ın şu an takımda olduğunu açıklarken, gelecek teklifleri de kabul edeceklerini vurguladı. Rıdvan geçtiğimiz sezon, 33 maçta forma giydi ve 3 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.