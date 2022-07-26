Philippe Keny Beşiktaş’ta

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 23 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Philippe Keny, Beşiktaş ile 1.2 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli, artı bonuslar ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında anlaşmaya vardı. Forvet pozisyonu ve hücum hattının sol kanadında da görev yapan Keny, Fransa'nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giydi. Keny, geçen sezon TFF 1. Lig'de oynadığı 36 maçta 14 gol, 7 asist yapmıştı.

RIDVAN RESMEN RANGERS'TA

Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a 4 milyon Euro garanti ücret, 2 milyon 250 bin Euro şarta bağlı bedel ve oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek net gelirin %20'sine gönderdiğini resmen açıklayan Beşiktaş, alternatifini İsveç'te buldu. Expresen'in haberine göre, siyah-beyazlılar Mohanad Jeahze için Hammarby ile anlaşmak üzere. Kartal 25 yaşındaki Iraklı sol bek için 1 milyon Euro teklif etti. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor.