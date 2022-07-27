Beşiktaş’tan Leidner hamlesi

Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv forması giyen Doron Leidner'i radarına aldı. Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki İsrailli genç oyuncuyla temasa geçti. Siyah beyazlılar, kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Leidner için Hapoel ile görüşmelere başladı. Hapoel Tel Aviv altyapısında yetişen Leidner, A takım seviyesinde çıktığı 57 maçta 1 gol 5 asistle oynadı. Futbolcu iki kez de İsrail Milli Takımı forması giydi. 20 yaşındaki sol bekin piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro.

TAYFUR İÇİN İKİNCİ TEKLİF

Beşiktaş'ın geçtiğimiz ay yaptığı Tayfur Bingöl girişimi Alanyaspor 'un 2 milyon Euro'luk talebi sonrası rafa kalkmıştı. Siyah-beyazlılar, operasyonu tekrar başlattı. Teklifinde Akdeniz ekibine sadece oyuncu takası öneren Kartal, bu kez 29 yaşındaki futbolcu için 10 milyon TL bonservis + 1 futbolcu teklif edecek. Tayfur'un istekli tavır göstermesi ve Alanya'nın da inadını kırmakta rol oynaması istendiği gelen haberler arasında.

VİDA AEK İLE ANLAŞTI

Beşiktaş ile sözleşmesini tamamlayan ve takımdan ayrılan Hırvat stoper Domagoj Vida, yeni takımını buldu. 33 yaşındaki Hırvat stoper, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile anlaşmaya vardı. 4.5 yıllık Beşiktaş macerasının ardından takımdan ayrılan tecrübeli ismin Yunan ekibiyle 2 yıllık anlaşmaya vardığı ve yıllık 1.9 milyon Euro kazanacağı belirtildi.