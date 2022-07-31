Emirhan krizi

BEŞİKTAŞ'TA geleceğin yıldızı olarak lanse edilen Emirhan İlkhan'ın sözleşmesinde yer alan madde gereği İtalya'nın Torino takımına 4.5 milyon Euro bedelle transfer olduğu iddiaları ortalığı karıştırdı. Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Ersin Destanoğlu ile sözleşme uzatamayan yönetimin Emirhan İlkhan ile 5 yıllık anlaşmaya varmasına rağmen serbest kalma maddesi büyük tepkilere neden oldu. Opsiyon maddesinin, Emirhan İlkhan'ın menajeri ve Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ arasında yapılan görüşmede uzlaşılarak sözleşmeye koyulduğu öğrenildi. Genç futbolcunun temsilcisinin, yapılan görüşmelerde "4.5 milyon Euro'ya serbest kalma" maddesini özellikle istediği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi de genç bir futbolcu için bu miktarın yeterli olduğunu düşünerek anlaşmaya maddeyi ekledi.

TARAFTARDAN İSTİFA DAVETİ

EMİRHAN'IN satılmasına karşı çıkan taraftarlar ise sosyal medyada Başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'yı eleştiri yağmuruna tuttu, yönetimi istifaya davet etti. Taraftarlar sosyal medyada "Emirhan İlkhan bu bonservis bedeliyle giderse yönetim de gider. Beşiktaş altyapısı resmen yağmalanıyor" görüşünde birleştiler.