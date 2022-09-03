Kara Kartal’ın planı Zagadou

BEŞİKTAŞ, 8 Eylül'deki transfer penceresi kapanmadan bir sağ kanat oyuncusu, bir de stoper transfer etmek isterken rota Dan-Axel Zagadou'ya çevrildi. Borussia Dortmund'un eski stoperinin takım bulamadığı ve Kara Kartal'a yakın olduğu konuşuluyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu arada siyah-beyazlılar teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda takımda yer bulma ihtimali olmayan isimlerle de yollarını ayırmak için çalışıyor. Boyd ve Montero'nun kadroda düşünülmeyen isimler arasında olduğu öğrenildi.

DİĞER