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Haberler Beşiktaş Kara Kartal’ın planı Zagadou

Kara Kartal’ın planı Zagadou

Son olarak Dortmund forması giyen oyuncu Beşiktaş’a yakın

3.9.2022

Kara Kartal’ın planı Zagadou
BEŞİKTAŞ, 8 Eylül'deki transfer penceresi kapanmadan bir sağ kanat oyuncusu, bir de stoper transfer etmek isterken rota Dan-Axel Zagadou'ya çevrildi. Borussia Dortmund'un eski stoperinin takım bulamadığı ve Kara Kartal'a yakın olduğu konuşuluyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu arada siyah-beyazlılar teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda takımda yer bulma ihtimali olmayan isimlerle de yollarını ayırmak için çalışıyor. Boyd ve Montero'nun kadroda düşünülmeyen isimler arasında olduğu öğrenildi.
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