Kartal’dan denemeye!

Beşiktaş'ta uzun süre kadro dışı kalan ve sözleşmesi biterek takımdan ayrılan Adem Ljajic, Sırbistan'da ortaya çıktı. Adı Başakşehir ve Bodrumspor ile anılan Adem Ljajic'in transferi olumlu olarak sonuçlanmazken Sırp orta saha oyuncusunun Sırbistan Süper Lig ekibi Novi Pazar ile deneme antrenmanlarına çıkmaya başladığı bildirildi. Adem Ljajic 2018 yılında Serie A ekibi Torino'dan 6.5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş 'a transfer olmuştu.

SENELİK 4 MİLYON EURO ALIYORDU

Sırp orta saha başarılı geçen 3 sezonun ardından yaşadığı düşüşle eleştirilerin odağındaki isim olmuştu. Beşiktaş'ta son yılında kadro dışı kalan ve senelik 4 milyon Euro kazanan Adem Ljajic başka takıma gitmek yerine kulüpte kalmaya devam etmişti. Doğduğu şehrin takımıyla idmanlara çıkan Ljajic'e kariyeri boyunca kiralama bedelleri dahil 37.3 milyon Euro ödendi.