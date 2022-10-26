Kara Kartal’da Ismael gitti

Henüz 31'inci saniyede 1-0 öne geçtiği Hatayspor deplasmanında 2-1 mağlup olmaktan kurtulamayan Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırdı. Taraftarın büyük çoğunluğunun haftalardır karşı olduğu ve gönderilmesini istediği Fransız teknik adama, her koşulda destek çıkan başkan Ahmet Nur Çebi'nin de son 6 maçta alınan tek galibiyetin ardından desteğini geri çekti. Geçen sezonun sonuna doğru geldiği Beşiktaş'ın başında toplamda 19 resmi maça çıkan Valerien; 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle siyah-beyazlıların orta sıra bir takım performansı göstermesine engel olamadı. Ismael ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları da belle olmaya başladı.

GÜNEŞ VE YALÇIN LİSTEDE

Listenin ilk iki sırasında siyahbeyazlılar ile daha önce şampiyonluklar yaşayan Şenol Güneş ve Sergen Yalçın olduğu belirtildi. Adı geçen diğer isimlerin ise Konyaspor ile 2 sezondur harikalar yaratan İlhan Palut, Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, Sivasspor'un başında olan Rıza Çalımbay ve Aston Villa'dan ayrılan Steven Gerard olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın Ümraniyespor maçına yeni teknik adamı ile çıkması bekleniyor