Kartal’da Güneş tamam

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael dönemi resmen kapanırken, siyah-beyazlılar yeni çalıştırıcısını buldu. Kara Kartal'ın Fransız teknik adamın yerine Şenol Güneş'i getirmek için her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Beşiktaş, Ismael'in sözleşmesinin karışılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırıldığını açıklarken, Fransız çalıştırıcıya sezon sonuna kadar olan alacağının yarısını ödeneceği örenildi. Yaklaşık 450 bin Euro alacak olan Ismael'in bugün İstanbul'dan ayrılacağı belirttildi.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulunun dün yaptığı toplantıda Beşiktaş ile üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş ismi üzerinde anlaşmaya varıldı. 70 yaşındaki teknik adam Beşiktaş'ın teklifinini kabul ederken, 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Başarılı hocanın yıllık 1.5 milyon Euro alacağı ifade edildi. Resmi açıklama bugün yapılacak.