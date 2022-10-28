Güneş imzalıyor

BEŞİKTAŞ'TA Hatayspor yenilgisi sonrası görevden ayrılan Valerien Ismael'in yerine yönetimin prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Şenol Güneş bugün sözleşme imzalıyor. Ismael ayrılığını resmen açıklamayan siyah-beyazlı yönetimin, daha önce şampiyonluk yaşadıkları Güneş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. 70 yaşındaki deneyimli teknik adama, bu sezon sonuna kadar 1.5 milyon Euro maaş verileceği kulislerde konuşuluyor. Beşiktaş ile 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, 2017-2018 sezonunda takımı Şampiyonlar Ligi'nde namağlup üst tura çıkarmıştı.

YABANCILARA SERVET GİTTİ

Bu arada Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, yabancı çalıştırıcılara ödediği tazminatlarla dikkati çekiyor. Sözleşme feshi için Fransız teknik adama 450 bin euro ödemeyi kabul eden Kartal'ın 2000 senesinden bu yana yabancı teknik adamlara verdiği tazminat bedeli yaklaşık 13 milyon Euro'yu (242 milyon TL) buldu.