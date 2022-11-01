Güneş’li günler

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederken, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçını da kazanmayı başardı. Bu sezon ilk kez 5 gollü bir galibiyet alan siyah-beyazlılarda, yeniden yüzler gülmeye başladı. Puanını 22'ye yükselten siyah-beyazlı ekipte ikinci dönemine başlayan teknik direktör Şenol Güneş de 200. resmi maçından galibiyetle ayrıldı. Daha önceki döneminde Beşiktaş'ın başında 199 resmi müsabakaya çıkan Güneş böylelikle siyah-beyazlı takımında başındaki galibiyet sayısını da 117'den 118'e yükseltti.



OYUNCULARIN PERFORMANSI ARTTI

Siyah-beyazlı taraftarların maç öncesinde çiçek atarak "hoş geldin" dediği teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından oyuncularıyla birlikte Beşiktaş tribünlerini selamlarken maç sonu galibiyet üçlüsünü de çektirdi. Güneş'in eli oyunculara da değdi. Weghorst da Ümraniye karşısında müthiş oynarken, Hollandalı isim ilk kez bir maçta 2 gol kaydetti.



Cenk ile Şenol Güneş'in 'ilk' tesadüfü dikkat çekti. Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ilk döneminde 16 Ağustos 2015'te Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda oynanan ve 5-2 kazanılan ilk maçta da siyah-beyazlı takımın ilk golü Cenk Tosun'dan gelmişti. Tosun Paşa, Kara Kartal'daki ikinci Şenol Güneş döneminde de ilk golü atan isim oldu.

Beşiktaş'taki birinci döneminde vazgeçilmezlerinden olan Cenk Tosun'u yine kadroda düşünen Şenol Güneş, ilk maçta Cenk'ten yüksek verim aldı. Beşiktaş'ta bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Cenk Tosun, 2 gol ve bir asistle Ümraniyespor maçına damga vurdu. Valerien İsmael tarafından 10 maçta sonradan oyuna giren tecrübeli forvet, Şenol Güneş'in gelmesiyle kadroya dahil oldu.