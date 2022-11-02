Beşiktaş’a Larin müjdesi

Süper Lig'de Ümraniyespor maçını 5-2 galip tamamlayan Beşiktaş'a, bu sezon başında Club Brugge'a transfer olan Kanadalı eski oyuncusu Cyle Larin'den piyango vurabilir. FIFA, Cyle Larin'in Dünya Kupası'nda Kanada Milli Takımına çağrılması durumunda Beşiktaş'a da ödeme yapacak. FIFA, Dünya Kupası Elemeleri döneminde siyah-beyazlı takımda oynaması sebebiyle bu parayı Kanadalı oyuncu için Beşiktaş'a verecek. Siyah-beyazlılar, Kanada Milli Takım kadrosunda yer alması beklenen Larin için FIFA'nın kulüpler için yapacağı ödemeden pay sahibi olacak. FIFA, turnuva süresince her oyuncu için kulüplere günlük 10 bin Dolar ödeyecek. Atiba Hutchinson'ın Kanada, Saiss'in Fas, Kevin N'Koudou'nun Kamerun ve Wout Weghorst'un Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'da yer alıp forma giymesi bekleniyor.

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