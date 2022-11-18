Beşiktaş’tan Marcelo atağı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş transferde sürpriz bir isme kanca attı. Yeni sezon öncesi adı Fenerbahçe'yle anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Brezilyalı sol bek Marcelo için şimdi de Beşiktaş iddiaları gündeme geldi. Real Madrid'den efsane olarak ayrılan Marcelo, sezon başında Olympiakos'a imza attı ancak Yunanistan ekibinde hayal kırıklığı yaşadı.

AYRILMAYI ÇOK İSTİYOR

Brezilyalı sol bek 121 dakika forma giyerken Lamia maçından sonra da kadro dışı kaldı. İspanyol Don Balon dergisi Marcelo'nun Atina'da beklediği rekabetçi ortamı bulamadığı için ayrılmak istediğini yazarken menajerinin Beşiktaş'la görüştüğü iddiası gündeme geldi. Sambacının Ocak ayında Yunanistan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kartal'ın da futbolcu için ara transferde hamle yapması bekleniyor.