Kartal’dan Aissa atağı

SPOR Toto Süper Lig'de zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta ocak ayında yapılacak takviye için kollar sıvandı. Fransız Foto Mercato'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen Aissa Laidouni ile ilgileniyor. Tunuslu orta saha oyuncusunun bonservisini elinde tutan Macar ekibinin 4 milyon Euro'luk bir tazminat karşılığında futbolcuyu bırakmaya hazır olduğu iddia edildi. 25 yaşındaki futbolcu ile Celtic ve Wolfsburg gibi ekiplerin de ilgilendiği ve ara transfer döneminde çetin bir pazarlık yaşanacağı öğrenildi.

WOUT WEGHORST PANİĞİ

BU arada 2022 Dünya Kupası'nda Hollandaile çeyrek finalde karşılaştığı Arjantin'e iki gol atan ve penaltılarla turnuvaya veda eden Beşiktaşlı golcü Werghoust performansıyla dikkat çekti. Siyah-beyazlıların sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki golcü oyuncu için kulübü Burnley'in geri çağırma maddesini kullanabileceği konuşuluyor.