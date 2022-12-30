Kartal evinde uçtu

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u mağlup ederek galibiyet özlemine son verdi: 1-0. 12. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Wout Weghorst pasını arka direkte bulunan Kevin N'Koudou'ya aktardı. N'Koudou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. 14'te Arthur Masuaku'nun ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
YUSUF SARI DİREĞE TAKILDI
27'de Belhanda'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Badou Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı. 57'de ceza sahası içi solunda topu alan Henry Onyekuru'nun pasında ceza sahası içinde topu alan Fredrik Gulbrandsen'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti. 68'de sağ kanattan Yusuf Sarı'nın vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlak üst direğe çarpıp, oyun alanına döndü. 78'de defanstan seken topu alan Henry Onyekuru'nun ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı. Maç 1-0 sona erdi.