Spor Toto Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan ve önceki gün Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Ankaragücü'ne penaltı atışları sonunda elenen Beşiktaş sancılı. Kupa yarışından erken elenen Kartal'da taraftarlar yönetime tepki gösterdi.

Dış transferde de sessiz kalan siyahbeyazlı ekibin sportif anlamda başarısız olduğunu belirten taraftarlar, kupa maçının ardından #yönetimistifa etiketini Türkiye gündemine taşıdılar. Özellikle başkan Ahmet Nur Çebi'yi hedef alan siyah-beyazlı taraftarlar, yönetimde kan değişikliğinin şart olduğu noktasında birleştiler.

ABOUBAKAR GELİYOR

BEŞİKTAŞ'IN anlaşmaya vardığı ancak Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesini beklediği Vincent Aboubakar'ın bugün işlemlerini tamamlayıp İstabul'a gelmesi bekleniyor. Yönetimin, pazar günkü Kayserispor maçına Kamerunlu yıldızı yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi. Bu arada 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan yıldız oyuncununun Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro garanti maaş ve 5 bin Euro maç başı ücret alacağı öğrenildi.