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Haberler Beşiktaş Kaan, Kartal oluyor

Kaan, Kartal oluyor

Beşiktaş, Sassuolo’da forma giyen milli stoper için kiralama teklifi yaparken, satın alma opsiyonu için yapılan görüşmeler devam ediyor

26.1.2023

Kaan, Kartal oluyor

Beşiktaş, sağ stoper transferi için Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna dahil etmeye çalışıyor. Tecrübeli savunmacı için kulübüne kiralama teklifinde bulunan siyah-beyazlılar, opsiyon üzerine görüşmelerini sürdürüyor. Şenol Güneş'in isteğiyle çalışmalarına devam eden yönetim, 28 yaşındaki isim için kulübüne 600 bin Euro kiralama bedeli içeren teklifte bulundu. Kara Kartal'ın 6 aylık kiralama ve yarım sezon için 700 bin Euro'luk maaşını ödeme teklifine karşılık İtalyan ekibi, kiralama bedeli+3 milyon Euro zorun satın alma şeklinde anlaşma istiyor. Opsiyon üzerinden pazarlıklar devam ederken, Beşiktaş'ın transferi gerçekleştirememesi halinde Kaan'ı sezon sonuna bırakacağı kaydedildi. Bu sezon 10 maça çıkan ve son 4 karşılaşmada kulübeden dışarı çıkamayan Kaan ise ayrılmak istiyor.

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