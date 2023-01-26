Kaan, Kartal oluyor

Beşiktaş, sağ stoper transferi için Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna dahil etmeye çalışıyor. Tecrübeli savunmacı için kulübüne kiralama teklifinde bulunan siyah-beyazlılar, opsiyon üzerine görüşmelerini sürdürüyor. Şenol Güneş'in isteğiyle çalışmalarına devam eden yönetim, 28 yaşındaki isim için kulübüne 600 bin Euro kiralama bedeli içeren teklifte bulundu. Kara Kartal'ın 6 aylık kiralama ve yarım sezon için 700 bin Euro'luk maaşını ödeme teklifine karşılık İtalyan ekibi, kiralama bedeli+3 milyon Euro zorun satın alma şeklinde anlaşma istiyor. Opsiyon üzerinden pazarlıklar devam ederken, Beşiktaş'ın transferi gerçekleştirememesi halinde Kaan'ı sezon sonuna bırakacağı kaydedildi. Bu sezon 10 maça çıkan ve son 4 karşılaşmada kulübeden dışarı çıkamayan Kaan ise ayrılmak istiyor.