Kara Kartal’ın rakibi Alanya

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek. hakem Uğurlu'nun yardımcılığını Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken yaparken, dördüncü hakem Ali Şansalan olacak. Siyah beyazlı takım, Alanyaspor maçına oldukça eksik bir kadro ile çıkacak.

ROİSER'İN CEZASI BELLİ OLDU

Beşiktaş'ta Roiser, Saiss ve Redmond, cezalı oldukları için Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Josef de Souza ile antrenmanların sadece bir bölümüne katılan Ghezzal da maç kadrosunda olmayacak diğer iki isim. Öte yandan PFDK dün Kayseri maçında rakibine karşı yaptığı kural dışı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Roieser'in 2 maç ceza aldığını açıkladı.