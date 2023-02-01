Kartal takıldı

SPOR Toto Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş, 22. hafta mücadelesinde deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı, serisini sonlandırdı. 10. dakikada Kazım'ın müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 25'te Tayfur, savunma arkasına sarkan Cenk'e gördü. Bu oyuncunun yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

33'te Masuaku'nun ortasında kafa topu mücadelesi sonrasında Baniya'nın ayağına çarpan top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpas içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 49'da Borini, ceza sahası yayı hemen gerisinden tek pasıyla Ozdoev'i kaçırdı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 90'da hızlı gelişen Karagümrük atağında ceza sahası dışında topla buluşan Borini'nin plase vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

İKİ HOCADAN DA İKİ DEĞİŞİKLİK

VAVACARS Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Pirlo ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kadroda iki ismi değiştirdi. Geçen haftayı bay geçen Karagümrük'te Pirlo son oynadıkları Alanyaspor maçında görev verdiği Shukurov ve Diagne'nin yerine Bertolacci ve Kazım Kazım'a görev verdi. Şenol Güneş ise Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maça 11'de başlayan Jackson Muleka'yı yedeğe çekti, Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı. Deneyimli teknik adam, kart cezalarını tamamlayan Rosier ile Redmond'a görev verdi.