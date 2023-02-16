Transfer döneminin bitimine az bir süre kaldı; Beşiktaş’ta ise gündem yoğun...

Transferin bitimine kısa bir süre kala Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılarda ayrılacak isimler konusunda hareketlilik var. Beşiktaş'ın sezon başında İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan için Şenol Güneş kararını verdi. Genç oyuncu sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiralandı. Uzunhan'ın Antalyaspor'a kiralandığını TFF'ye bildirildi. Oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Antalya'da forma giyecek.







Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Josef de Souza'nın ayrılmasına onay verince, oyucunun sezon sonuna kadar yaklaşık 1 milyon euro'luk maaşı karşılığında sözleşmesi feshedildi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. Souza, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 88 maçta forma giydi. Sambacı, bu periyotta 9 gol atıp, 4 de asist yaptı ve 13 gole direkt olarak katkı sağladı. Josef kariyerinde 485 maçta oynadı; 37 gol attı, 30 da asist yaptı.





