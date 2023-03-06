Kartal nihayet

por Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. 8. dakikada Aboubakar'ın vuruşunda kaleci Gökhan güçlükle gole engel oldu. 9'da Onur Bulut, kale sahası içine hareketlenen Cenk Tosun'a ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Gökhan Akkan yine gole izin vermedi. 40'ta Hadziahmetovic'in ceza sahasına gönderdiği ortada top direkt kaleye yöneldi. Gökhan'dan seken meşin yuvarlağı kale sahası içinde Salih Uçan tamamlayarak fileleri havalandırdı: 1-0. 45+1'de Cenk'in vuruşunu yine Gökhan çıkardı.53'te orta sahadan atılan uzun topta savunmasına yardımcı olmak isteyen Cenk 'in kafayla geri pasında top Malcuit'in önünde kaldı. Bu futbolcunun zor pozisyonda pasında Mert'i geçen topu Sowe boş kaleye gönderdi: 1-1. 55'te Salih'in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Aboubakar, ceza sahasına girip Mujakic'ten sıyrıldı ve sert bir şutla ağları havalandırdı: 2-1. 83'te Malcuit'le verkaç yaparak ceza sahasına giren Chatzigiovanis son çizgiye inip kale sahasına ortaladı. Emre'nin uçarak kafa vuruşunda Mert topu kornere çeldi. Beşiktaş maçı 2-1 kazandı.Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma öncesinde Ahmet Nur Çebi yönetimine tepkisini sürdürdü. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımların sahaya çıkmasından önce "Yönetim istifa" tezahüratı yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesle müzik verilmesini de ıslıkla protesto etti.SÜPER Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Onur Bulut ve Omar Colley'e ilk kez forma verdi. Beşiktaş'a son katılan isimlerden Alexandru Maxim ise MKE Ankaragücü maçında yedek soyundu. Siyahbeyazlı ekibin ara dönemde transfer ettiği isimlerden Amir Hadziahmetovic ise ilk kez Vodafone Park'a çıktı.36. dakikada köşe vuruşunu kullanmak için gelen Pedrinho, taraftarın kendisine yabancı madde attığını işaret etti. Daha sonra bir maddenin kendisini isabet ettiğini gösteren oyuncu kendisini yere bıraktı. Bu sırada tüm futbolcular Pedrinho'nun yanına giderek taraftarı sakinleştirdi. Öte yandan sezonun ilk yarısında Ankara'da yaşanan olaylar nedeniyle bu karşılaşmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü de tedbir aldı. Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü yedek kulübesinin arkasındaki tribünün ilk sırasında çevik kuvvet personelinin oturması ve başkent ekibiyle siyah-beyazlı taraftarların arasında tampon oluşturması gözlendi. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca, rakip futbolcu Atakan Çankaya'ya tepki gösterdi.