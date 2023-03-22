Kartal’ın çileği James

SÜPER Lig'de son dönemde oynadığı maçlarda aldığı galibiyetler ile üzerindeki kara bulutları dağıtmaya başlayan Beşiktaş, transferde büyük oynuyor. Transfer çalışmaları devam eden siyah-beyazlılarda bir yandan da transfer için çalışmalar sürerken, masaya komşudan sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlı kurmayların sezon başında Yunan ekibi Olympiakos'la 1 yıllık sözleşme imzalayan James Rodriguez için girişimde bulunacak. Kartal, oyuncuya teklif edilecek rakam için çalışma başlatırken James'in menajerlik şirketi Gestifute'den de randevu tarihi aldı.

3 YILDA 3 TAKIM DEĞİŞTİRDİ

KOLOMBİYALI yıldız oyuncu 2020-21'de Real'den Everton'a geçti. Ertesi sezon 8 milyon Euro'ya Katar ekibi Al-Rayyan'a transfer oldu. Bu sezonun başında da bedelsiz olarak Yunanistan'ın yolunu tuttu.

TAYFUR İÇİN PAZARLIK VAR

SİYAH-BEYAZLILARIN sezon başında Alanyaspor'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tayfur Bingöl, Şenol Güneş'in gözüne girdi. Sol ve sağ kanat, sağ bek ve orta sahada görev alan Tayfur için siyahbeyazlı yönetimin Alanyaspor ile masaya oturacağı öğrenildi. Akdeniz ekibinden 5 milyon TL bedelle kiralanan Tayfur'un 1.3 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.