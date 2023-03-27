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Haberler Beşiktaş Kara Kartal’da Ersin pişmanlığı

Kara Kartal’da Ersin pişmanlığı

27.3.2023

Kara Kartal’da Ersin pişmanlığı
Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in ayrılığı ve Şenol Güneş'in gelişinin ardından kaleye Mert Günok geçmiş ve Ersin Destanoğlu yedek kalmıştı. Bu değişikliğin ardından kaleyi Mert'e kaptıran Ersin'le ilgili yöneticiler pişmanlık yaşadı. Yaz transfer döneminde Avrupa'nın birçok takımından yüksek teklifler almasına rağmen siyah-beyazlı yönetim, bu teklifleri kabul etmedi ve Ersin takımda kaldı.

BU SEZON FORMAYA HASRET
Geçmiş dönemde genç kaleci için Fransa Ligue 1 takımlarından Nice, Beşiktaş'a 8 milyon Euro seviyelerinde bir teklifle gelmişti. Ancak Beşiktaş bu teklifi geri çevirmişti. 2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki kaleci, bu sezon Beşiktaş kalesini 11 maçta korudu. Ersin Destanoğlu son olarak 21 Aralık 2022 tarihinde Beşiktaş'ın Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ettiği Türkiye Kupası mücadelede forma giydi.
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