Besiktas’ta Sarr sesleri

SÜPER Lig'de zirve yarışının gerisinde kalan ve sezon sonunda büyük bir değişime gidecek olan Beşiktaş ile ilgili flaş haberler devam ediyor. Atiba Hutchinson'ı teknik ekibe dahil edecek olan yönetim; Ersin Destanoğlu, Romain Saiss, Valentin Rosier, Jackson Muleka'yı satmayı; Welinton, Kevin N'Koudou ve Dele Alli'yle de sözleşme yenilememeyi planlıyor.

TEMASLAR BAŞLIYOR

YAPILACAK bu değişim sonrasında kadroya birçok da takviye yapılacak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren idarecilerin gündemine, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Matar Sarr geldi. Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 20 yaşındaki Senegalli orta sahaya olumlu yanıt veren Beşiktaş, Tottenham'la sezon sonuna doğru pazarlıklara başlayacak.

MERT GÜNOK'A YENİ TEKLİF

BEŞİKTAŞ, Mert Günok ile uzatıyor. Siyahbeyazlılarda gösterdiği performansla A Milli Takım kalesini devralan deneyimli eldivenin 2024 yazında bitecek sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmeler başladı. Kartal, 34 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesini 2026'da bitecek şekilde revize etmek istiyor. Yedeğe düşen Ersin'in ise yurtdışına satılması bekleniyor. 23 kez A milli olan tecrübeli file bekçisi, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 14 maçta 11 gol yerken 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı.