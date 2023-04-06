  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Beşiktaş Yine yeniden Isco

Yine yeniden Isco

Beşiktaş, Aralık’ta Sevilla ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki İspanyol on numara için ısrarını sürdürüyor. Yönetim oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

6.4.2023

Gazete

Yine yeniden Isco
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geride kalmasına rağmen son haftalardaki performansıyla çıkış yakalayan, Kadıköy'deki derbi zaferiyle de moral bulan Beşiktaş, transferde bombayı patlatmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon başında Real Madrid'den ayrılarak Sevilla'ya transfer olan ancak teknik direktör Jorge Sampaoli ile anlaşamaması sebebi ile Aralık ayında Endülüs ekibiyle yollarını ayıran Isco'yla temaslarını sürdürüyor. 4 aydır boşta olan ve bonservisi elinde olan dünya yıldızı ile sezon sonu için söz kesmek isteyen yönetim, 30 yaşındaki İspanyol oyuncuya 3 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş teklif etti. Ancak Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in yanı sıra Avrupa'dan da talipleri olan yıldız isim, kararını yazın verecek.

SEVILLA'DA BAŞARISIZ OLDU
Real Madrid formasıyla 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşayan Isco, kısa süren Sevilla macerasında ise çıktığı 19 maçta 1.266 dakika süre aldı ve 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

KARA KARTAL'DAN SERT AÇIKLAMA
Beşiktaş Kulübü, G.Antep FK ve Hatay'ın maçlarıyla ilgili alınan karara atıfta bulunarak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi. "TFF Başkanı, almış oldukları hukuk dışı ve adil rekabetle hiçbir şekilde bağdaşmayan skandal kararla ilgili olarak ısrarla 11 Süper Lig kulübünün söz konusu kararın destekçileri oldukları yönünde kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan söylemlerde bulunmaktadır." derken kulüplere görüşlerini değiştirmeleri konusunda baskı yapıldığı da belirtildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA