Yine yeniden Isco

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geride kalmasına rağmen son haftalardaki performansıyla çıkış yakalayan, Kadıköy'deki derbi zaferiyle de moral bulan Beşiktaş, transferde bombayı patlatmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon başında Real Madrid'den ayrılarak Sevilla'ya transfer olan ancak teknik direktör Jorge Sampaoli ile anlaşamaması sebebi ile Aralık ayında Endülüs ekibiyle yollarını ayıran Isco'yla temaslarını sürdürüyor. 4 aydır boşta olan ve bonservisi elinde olan dünya yıldızı ile sezon sonu için söz kesmek isteyen yönetim, 30 yaşındaki İspanyol oyuncuya 3 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş teklif etti. Ancak Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in yanı sıra Avrupa'dan da talipleri olan yıldız isim, kararını yazın verecek.



SEVILLA'DA BAŞARISIZ OLDU

Real Madrid formasıyla 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşayan Isco, kısa süren Sevilla macerasında ise çıktığı 19 maçta 1.266 dakika süre aldı ve 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.



KARA KARTAL'DAN SERT AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, G.Antep FK ve Hatay'ın maçlarıyla ilgili alınan karara atıfta bulunarak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi. "TFF Başkanı, almış oldukları hukuk dışı ve adil rekabetle hiçbir şekilde bağdaşmayan skandal kararla ilgili olarak ısrarla 11 Süper Lig kulübünün söz konusu kararın destekçileri oldukları yönünde kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan söylemlerde bulunmaktadır." derken kulüplere görüşlerini değiştirmeleri konusunda baskı yapıldığı da belirtildi.

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