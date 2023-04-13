Dostluk maçı Kartal’ın

BEŞİKTAŞ, hazırlık maçında İspanya ekibi Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı futbol takımı, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında İspanya ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak amacıyla Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetti. Beşiktaş, sahaya Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Umut, Berkay, Gedson, Ghezzal, Maxim, Muleka ve Semih ilk 11'iyle çıktı.

Kartal, ilk yarıyı Gedson Fernandes'in 25. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Mücadelenin 88. dakikasında N'Koudou sahneye çıktı ve siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydetti. Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Müsabakanın bilet satışından elde edecek gelir, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yapacağı okullar için kullanılacak. İki takım oyuncularının özel maçta giydiği formalar, "kartalyuvasi. com.tr" internet sitesi üzerinden açık arttırma usulüyle satışa sunulacak.