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Haberler Beşiktaş Kara Kartal’a James müjdesi

Kara Kartal’a James müjdesi

14.4.2023

Gazete

Kara Kartal’a James müjdesi

Dünya yıldızı James Rodriguez resmen Beşiktaş yolunda. Siyah-beyazlılar, Süper Lig devleriyle ismi sık sık anılan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Kolombiya basını, yıldız oyuncunun Olimpiakos ile ipleri kopardığını ve önümüzdeki yaz İstanbul yolcusu olduğunu duyurdu. Olympiakos tarafından sunulan sözleşmeyi reddeden James Rodriguez, Beşiktaş ihtimaline sıcak bakıyor ve önümüzdeki transfer dönemi için İstanbul planları yapıyor.

RESMEN BOŞA ÇIKTI
James, Olimpiakos forması ile bu sezon 23 maça çıktı ve 1503 dakika sahada kaldı. Bu istikrarlı oyununu 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı ile süsleyen yıldız futbolcu, kariyerinde Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi önemli kulüplerde forma giydi. Olympiakos, James Rodriguez ile anlaşılarak sözleşmenin sona erdirildiğini resmen açıkladı. Buna göre yıldız futbolcu bonservisini eline almış oldu. James Rodriguez'i transfer etmek isteyen takımlar, Kolombiyalı futbolcu için bonservis ödemek zorunda kalmayacak.

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