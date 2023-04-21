James müjdesi

Yeni sezon transfer planlamasına erkenden başlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta saha arayışında olan siyah-beyazlıların, Olimpiakos'tan ayrılan ve serbest konumda bulunan James Rodriguez'i kadrosuna katmak istediği belirtilmişti. Transferde birçok rakibi olan Kartal'a müjdeli haber geldi. Kolombiya basınında çıkan haberlere göre River Plate'in, James'le ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmıyor. Haberde 31 yaşındaki futbolcunun, Arjantin devine gitmesinin imkansız olduğu bildirildi. River Plate'in yıldız oyuncuya hiçbir zaman ilgisinin olmadığı vurgulandı. Böylelikle Beşiktaş, James Rodriguez ile ilgilenen tek kulüp konumunda kaldı.



DEV KULÜPLERDE OYNADI

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan James, bu sezon Yunanistan'da 24 maça çıkmıştı. Başarılı isim bu karşılaşmalarda 5 gol ve 6 asistle oynadı. kariyerinde, Real Madrid, Everton, Al-Rayyan SC, Banfield, Porto, Envigado, Monaco ve Bayern Münih gibi takımlarda da forma giymişti.

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