Kartal takipte

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, düşme hattındaki Ümraniyespor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. 14. dakikada sağ taraftan Popov'un yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Kayode'nin bomboş yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'ten oyun alanına döndü. 25'te Cenk'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Redmond, kaleci Orkun ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 36. dakikada Avounou'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kartal'ın sert şutunda meşin yuvarlak Hadziahmetovic'e çarparak üstten kornere gitti. 43'te Redmond'ın ceza sahasın önünden yaptığı vuruşta kaleci Orkun topu son anda kornere çeldi. İlk yarıda başka gol olmadı.İkinci yarıya 2 değişiklikle başlayan Ümraniyespor rakip yarı alana daha çok geldi. Beşiktaş ise kontrollü bir oyun sergiledi. 55'te Gedson'un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Cenk kullandı. Top kalenin üstünden az farka auta gitti. 65'te Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Savunmadan gönderilen uzun topu Sackey kontrol edemeyince araya giren Cenk kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cenk'in vuruşunu Orkun çıkardı. Devam eden pozisyonda Redmond'ın şutu auta gitti. 68. dakikada sağ taraftan Popov'un ortasında Umut'un şutu az farkla yandan auta gitti. 71'de Kartal'ın bir başka golcüsü sahneye çıktı. Orta sahada Salih'in kaptığı topu alan Aboubakar, iki rakibine rağmen topu iyi sürerek ceza sahasına girip köşeye bıraktı: 0-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2 farklı galibiyetle ayrıldı.Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, Ümraniyespor karşısında son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Onur Bulut, Maxim ve Ghezzal'ın yerine Valentin Rosier, Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun'a şans verdi.Hafta içinde teknik direktör Recep Uçar'la yollarını ayıran Ümraniyespor'da göreve yeni gelen teknik adam Mustafa Er, ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Er, Süper Lig'de görev yaptığı ilk mücadelede mağlubiyet yaşamış oldu. Ümraniye, önümüzdeki hafta Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar, Ümraniyespor- Beşiktaş maçında ağırlandı. Sancaktepe Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) barınmaları sağlanan depremzede minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında maçı izlemeleri için stadyuma geldi. Çeşitli hediyeler verilen çocuklar, maçtan önce futbolcuları yakından görme fırsatı da buldu.