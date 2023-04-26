Kartal’dan kanat hamlesi

Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, öncelikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncularının boşluğunu doldurmak istiyor. Bu isimlerin başından da Kevin N'Koudou geliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in fazla forma şansı vermediği Kamerunlu sol kanadın boşluğu Norveçli yıldız isimle doldurulması planlanıyor.

Yönetim, Premier Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılan Southampton'ın yıldızı Mohamed Elyounoussi ile ilk teması kurdu. Hareketli bir kanat oyuncusu arayan siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında 28 yaşındaki Elyounoussi geliyor. Southampton'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Norveçli oyuncunun menajerine talepleri soruldu. Beşiktaş'ın kendisiyle ilgili planı anlatıldı. İlk etapta rakam konuşulmadığı ancak görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. Elyounoussi sezon sonu serbest kalacağı için birçok kulübün radarına girmiş durumda. Tecrübeli yıldız sol kanat dışında sağ kanat ve 10 numara olarak da oynayabiliyor.

REDMOND'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'ın son haftalardan yükselen yıldızı Nathan Redmond oldu. Fenerbahçe derbisine ikinci yarı girmesiyle birlikte adeta maçın seyrini değiştiren İngiliz futbolcu, sonra 5 maçta 7 gole katkı sağladı. Beşiktaş taraftarının gönlünü kazanan tecrübeli oyuncunun sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Nathan Redmond Beşiktaş'taki geleceği hakkında açıklama yaptı. İşte o açıklama; "Şu anda kararımı vermedim. Önümüzde çok önemli maçlar var. Duruma bakacağız, daha zamanımız var " ifadelerini kullandı.