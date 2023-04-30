Derbi ateşi

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak, Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede heyecan tavan yapacak. Kritik randevu saat 19:00'da başlayacak ve Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral Şansalan üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Beşiktaş'ta derbi öncesinde önemli sayılacak iki eksik bulunuyor.Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak sezonu kapatan Tayyip Talha'ya geçen hafta Ghezzal'da eklendi. Aslan'da ise eksik bulunmuyor. Beşiktaş, Vodafone Park açıldığından bu yana Galatasaray'a hiç yenilmedi. 2016'da açılan Vodafone Park'ta Galatasaray ile 6 maç yapan Beşiktaş bu maçlarda 1 beraberlik, 5 galibiyet aldı. Bu 1 beraberlik 2017'de alınırken sonraki 5 maçın tamamını Beşiktaş kazandı. Siyah beyazlılar bu 6 maçta rakibine 11 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü. Aslan bu sezon İstanbul takımlarıyla yaptığı 10 maçın 9'unu kazandı, sadece Karagümrük ile berabere kaldı.Beşiktaş ile Galatasaray bugün 353. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 352 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 125 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 113 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 492 golüne Beşiktaş 460 gol ile karşılık verdi.