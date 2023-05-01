Zirveye kartal pençesi

Süper Lig'de 32. haftanın en önemli maçında Beşiktaş lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. 20. dakikada Oliveira'nın pasında sağ kanatta Rashica topla buluştu. Rashica'nın kale önüne gönderdiği topa Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. 30. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Redmond'un içeri yaptığı ortada kale önünde Cenk'in yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 35'te Masuaku'nun kullandığı kornerde kale önünde Saiss'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.İkinci yarı ev sahibi ekip baskısını daha da artırdı. Ön alanda pres yapan siyah-beyazlılar, bunun meyvesini de aldı. 58'de Galatasaray'ın savunmadan çıkardığı topta Hadziahmetovic araya girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bosna Hersekli futbolcu direk dibine düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1. Golden sonra Beşiktaş geriye çekilirken, rakibine çok fazla açık alan bırakmadı. 87'de Beşiktaş ceza sahası önünde yaşanan karambolde Kerem'in şutu yandan az farkla auta gitti. Sarı-kırmızılar yüklendiği son dakikalarda kalesinde 3'üncü golü gördü. uzun pasta topu önüne alan Abubakar, Nelsson'dan sıyrılıp dar açıdan topu ağlara göndermeyi başardı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve Beşiktaş derbiyi 3-1 kazandı.Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Sergio Oliviera büyük bir hataya imza attı. Mücadelenin 58. dakikasında Muslera'nın Sergio Oliviera'ya verdiği pasta Amir Hadziahmetovic rakibinin arkasından hızla yaklaşıp topu kaptı, Muslera'yla karşı karşıya yaptığı vuruşta top önce direğe çarptı sonra ağlara gitti.Beşiktaş - Galatasaray derbisi dolu tribünler önünde oynandı. İl Güvenlik Kurulu verdiği karar sonrasında Galatasaray taraftarları tribünlerdeki yerlerini alamadı. Beşiktaş taraftarları, satışa çıkan biletlerin büyük çoğunluğunu tüketerek takımlarına destek oldular. Voleybol Kadınlar 1. Lig final etabını şampiyon tamamlayarak Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk kupasıyla taraftarı selamladı. Karşılaşma öncesinde kupayla taraftarın önüne çıkan siyahbeyazlılar, taraftarlarının alkışları eşliğinde tribünleri selamladı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yapılan Beşiktaş- Galatasaray derbisini tribünden izledi. Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş, Vodafone Park'ta lider Galatasaray'ı konuk etti. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip derbiyi Bakan Kasapoğlu da protokol tribününden takip etti.