Çebi bombaladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyahbeyazlı camianın gündemine ilişkin Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Sözlerine geçtiğimiz hafta oynadıkları Galatasaray derbisi öncesi yapılan hakem atamasına yönelik konuşulanlara değinerek başlayan Başkan Çebi, "Galatasaraylı medya mensuplarından duyduklarımız ve onların kamuoyuna verdiği mesaj doğru değildi" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bir koalisyon içinde olduğuna yönelik sözlerine de tepki gösteren siyah-beyazlıların başkanı, "Eğer bir koalisyondan söz edeceksek, asıl koalisyon sizin aranızda var. Deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan iki güzide kulübümüzün puan sistemiyle ilgili alınan kararla alakalı bir koalisyon oldunuz ki ilelebet koalisyon. Fenerbahçe ve Galatasaray maşallah koalisyonun en kralını uygulamayı bilir, yeter ki işlerine gelsin" diye konuştu.

'LİGİ KABUL ETMEYECEĞİM'

Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesinin ardından TFF yönetiminin aldığı kararı adaletli bulmadıklarına vurgu yapan Ahmet Nur Çebi, "Biz 5 puan falan istemiyoruz. UEFA diyor ki bir takım o sene çıkarsa oynamış olduğu bütün maçlar da oynanmamış kabul edilir. Birileri benden daha az deplasmana gitmiş oluyor. Bir kulüp gelsin desin ki benim içeride oynayacağım iki maçı Beşiktaş'ın hakları açısından dışarıda oynamayı kabul ediyorum. Adaletse o zaman deplasmanları eşitleyelim. Ben Beşiktaş şampiyon olsa bile ligin böyle tescil edilmesini kabul etmeyeceğim" dedi.

"TFF'NİN DEĞİŞMESİ LAZIM"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi gelecek federasyon seçimlerinde aday olması halinde desteklemeyeceğini de söyleyen Çebi, "Başarılı bulmuyorum. Aday olduğunda desteklemedim, bir daha aday olduğunda da desteklemeyeceğim. MHK başkanı değiştirmek yerine kendiniz gidebilirsiniz. TFF'nin baştan aşağı değişmesi lazım. Ben TFF başkanlığını şu an düşünmüyorum. Aklımın ucunda bile yok" ifadelerini kullandı.