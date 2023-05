Beşiktaş tam gaz

Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda geriye düştüğü mücadelede Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi, iki maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 32. dakikada serbest vuruşta Fernando'nun ceza sahası içerisine yolladığı ortada, iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafası yan direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu: 1-0.54'te Masuaku'nun kullandığı kornerde Aboubakar, topu kafayla kaleci Helton'un sağından filelere gönderdi: 1-1. 80'de Redmond, ceza sahası dışında Bünyamin'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan önce sarı kart gösterdi.

CENK YİNE SAHNEDE

VAR incelemesi sonrası kartını iptal eden Kalkavan, Bünyamin'i kırmızı kartla saha dışına gönderdi. 84'te Redmond'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla gönderdiği orta sonrası oluşan karambolde topu önünde bulan Cenk Tosun'un şutunda, top kaleci Helton'un sağından ağlarla buluştu: 1-2. 89'da Tayfur'un pasında topla buluşan Aboubakar'ın şutunda top üst direğe çarpıp filelere gitti: 1-3. Karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

ABOUBAKAR DURMUYOR

ANTALYASPOR karşısında iki gol birden atan Beşiktaş'ın yıldız forveti Vincent Aboubakar, Süper Lig'de 13 maçta 10 gole ulaştı. Üst üste 3. maçta golünü atan, son 9 karşılaşmada ise 9 gole ulaşan Kamerunlu santrfor, Mart ayından bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu oldu.

ŞENOL GÜNEŞ ALTINCI KEZ DALYA DEDİ

Türk futbolunun en önemli teknik direktörleri arasında yer alan, 2002'de A Milli Takımımız'ı dünya üçüncüsü yapan, Trabzonspor'la 4 kupa kazanan, 2015-16 ve 2016- 17 sezonlarında Beşiktaş'ta Süper Lig'de zafere ulaşan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine Siyah-Beyazlılar'ı namağlup gruplardan çıkaran Şenol Güneş, Antalyaspor karşısında anlamlı bir maça çıktı. Beşiktaş'ın tecrübeli hocası bu karşılaşmayla Süper Lig'de tam 600. maçına çıktı. 6. kez 'dalya' diyen deneyimli çalıştırıcı bu alanda Türk futbol tarihinde 3. teknik adam olmayı başardı. Şenol Güneş, 621 kezle Samet Aybaba ve 628'le Rıza Çalımbay'ı takip ediyor. Şenol hocayı ise 542'şer maçla Aykut Kocaman ve Yılmaz Vural izliyor.

Kritik maçı Ali GÜLTIKEN yorumladı

ABOUBAKAR VARSA SORUN YOK

Kalite sorun çözer. Her maça derbi gibi motive olmak elbette kolay değil. Beşiktaş oyunun ilk yarısında kendi temposunun biraz altında kalsa da finali yine istediği gibi yaptı. Maxim ile ilk 11'de oynama düşüncesi özellikle deplasmanlarda çok karşılık bulmuyor. Şenol hocanın ikinci yarının başında yaptığı Onur hamlesiyle beraber Redmond'u forvet arkasına alması, oyunu biraz daha Beşiktaş'ın istediği noktaya getirdi. Özellikle Antalyaspor'un orta alan oyuncularının Amir ve Gedson üzerine yaptıkları baskı, maçı Beşiktaş adına dönem dönem zorlasa da siyah-beyazlılar bunun üstesinden geldi. Özellikle oyun sıkıştığında uzun ve yüksek toplarla Aboubakar üzerinden hücuma dönüldüğünde Beşiktaş, istediği işleri yapmaya başladı.

HAKEM PENALTIYI VERMEDİ

Aboubakar kalitesinde bir oyuncunuz varsa her rakibe karşı, her yerde çözüm üretebilirsiniz. Attığı goller yine muhteşemdi. Ayrıca oyuna katkısı da üst seviyede. Türkiye liginde markajı mümkün olmayan bir futbolcu. Maçın içinde santrforunuza hangi tip oyunu kurguluyorsanız kurgulayın Aboubakar hepsinde çözüm noktası olur. Attığı iki golün yanında bir pozisyonda ceza sahasında itilmesi de penaltıydı, hakemin bunu atlamaması gerekirdi. Hava topuna yükselen bir oyuncuyu değil omuzla itmek, parmağınızla dürtseniz dengesi bozulur. Hakem bu pozisyonu vermese de Beşiktaş, Aboubakar ve Cenk gibi iki usta ismiyle yine bu işlerin üstünden geldi. Cenk'in gol atması da Beşiktaş adına ayrı bir sevinç. Golcüler skora katkı yaptığında nefes alırlar ve kendilerini mutlu hissederler. Cenk'in de ağları sarsması bu istikrarlı süreçte her şeyi yerli yerine oturttu.