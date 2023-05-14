Dostluk kazandı

TÜRKİYE'DE yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar yararına oynanan maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile Tevfik Behramov Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmaya Sabah FC, 3 ve 5. dakikalarda Oleksii Kashchuk'un golleriyle 2-0 öne başladı.

Beşiktaş bu gollere 24 ve 44. dakikalarda Umut meraş ile karşılık verdi. İlk yarı 2-2 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya siyah beyazlı ekip daha etkili oldu ve 63. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle 3-2 öne geçti.

DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

SABAH FC bu gole 70. dakikada Ersin Destanoğlu'nun yaptığı hata sonrası Volkovi ile karşılık verdi. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Azerbaycan ekibi Sabah FC'de Mickels, 41. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi. Bu maçın tüm gelirleri Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.