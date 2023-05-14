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Haberler Beşiktaş Dostluk kazandı

Dostluk kazandı

Depremzedelerin yararına yapılan maçta Beşiktaş ile Sabah FC berabere kaldı.

14.5.2023

Gazete

Dostluk kazandı

TÜRKİYE'DE yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar yararına oynanan maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile Tevfik Behramov Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmaya Sabah FC, 3 ve 5. dakikalarda Oleksii Kashchuk'un golleriyle 2-0 öne başladı.

Beşiktaş bu gollere 24 ve 44. dakikalarda Umut meraş ile karşılık verdi. İlk yarı 2-2 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya siyah beyazlı ekip daha etkili oldu ve 63. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle 3-2 öne geçti.

DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK
SABAH FC bu gole 70. dakikada Ersin Destanoğlu'nun yaptığı hata sonrası Volkovi ile karşılık verdi. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Azerbaycan ekibi Sabah FC'de Mickels, 41. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi. Bu maçın tüm gelirleri Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

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