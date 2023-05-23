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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’tan sürpriz hamle

Beşiktaş’tan sürpriz hamle

23.5.2023

Gazete

Beşiktaş’tan sürpriz hamle
SPOR Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefini tutturamayan Beşiktaş'ta gelecek sezon planlaması ile ilgili sürpriz bir hamle geldi. Maxim ve Atiba ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, yeni dinamosunu Bundesliga'da buldu. Kartal, Wolfsburg'un Fransız orta saha oyuncusu Josuha Guilavogui'ye ön sözleşme teklif etti. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Fransız orta sahanın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor. Gine asıllı futbolcu ile Süper Lig'in iddialı ekibi Adana Demirspor'un da ilgilendiği öğrenildi. Kariyerinde daha önce Atletico Madrid, Saint Etienne ve Bordeaux formalarını da terleten Josuha Guilavogui, 7 kez Fransa Milli Takımı'nda da görev yaptı.
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