Yeni Atiba Skhiri

Beşiktaş, teknik direktörü Şenol Güneş'in onay verdiği ön liberolar arasında yer alan Ellyes Skhiri'yi çabuk davranıp kadrosuna katmak istiyor. Tunuslu milli futbolcu, Avrupa'nın önemli takımlarının da listesinde. Roma'nın da yakında serbest kalacak Skhiri için çalışma başlattığı ve Tunuslu oyuncunun sezon sonunda Köln'den ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

DEVLER DE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Rennes, Sevilla ve Leverkusen gibi birçok kulübün de başarılı orta saha oyuncusu için devrede olduğu öğrenildi. Roma, bu ayın başında Evan Ndicka ile görüşmelere girdikten sonra arka hatları için takviye aramaya devam ediyordu. Beşiktaş bu isim için çabuk davranıp ilk teklifi yapmak istiyor. Eğer Avrupa kulüpleri de transfer için devreye girerse, siyah-beyazlılar para yarışına girmeyip bekleme kararı alacak.

JAMES OLUMLU YANIT BEKLİYOR

Beşiktaş'ta bir kez daha James Rodriguez ismi gündeme geldi. Kolombiya basınına göre, Olympiakos ile yollarını ayıran Rodriguez, menajerleri aracılığıyla Beşiktaş ile görüştü. Sözlü bir anlaşmaya vardığı belirtilen yıldızın, Beşiktaş'ın son kararını beklediği kaydedildi. Kolombiya Futbol Federasyonu'nun tesislerinde antrenman yapan James Rodriguez'in, Beşiktaş'tan 'Tamam' cevabı alır almaz İstanbul uçağına bineceği kaydedildi.