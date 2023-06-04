Buldozer Kartal

Spor Toto Süper Lig'de ikincilik mücadelesi veren Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup ederek yedide yedi yaptı: 2-5. Kartal maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi yakaladı. 20'de Cenk'in ara pasında ceza yayı önünde Aboubakar topla buluştu. Ceza sahası içine giren Aboubakar, rakibinden sıyrılmak isterken top Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 30'da Aboubakar'ın yerden pasında Cenk, ceza sahası dışında topla buluştu. Cenk'i ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erdem'in sağından ağlara gitti: 0-2.

İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

49'da Cenk Tosun'un şık pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aboubakar farkı üçe çıkardı: 0-3. 62'de Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Aytaç Kara, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3. 79'da Fernandes'in ara pasıyla savunmanın arkasına koşu yapan ve kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kalan Tayfur, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-4. 86'da Donk'un ceza yayının gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok'un da parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak filelere gitti: 4-2. Beşiktaş, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. 90+10. dakikada Cenk Tosun, Djilobodji ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Volkan Bayarslan penaltı kararı verdi. 90+13. dakikada topun başına geçen Atiba skoru belirledi: 2-5.

MAÇ SONU İLGİNÇ OLAY

KARŞILAŞMANIN 90+10. dakikasında Cenk Tosun'un, Djilobodji'nin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaşlılar penaltı için itiraz etti ancak hakem Volkan Bayarslan, mücadeleyi devam ettirdi. Oyunun durmaması üzerine penaltı incelemesi yapılamazken hakem mücadeleyi bitirdikten sonra pozisyonu VAR'da incelemeye karar verdi. VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmeden Volkan Bayarslan, Atiba'nın kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmesinin ardından karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı.

TRİBÜNLERDE GERGİNLİK

KARŞILAŞMA öncesinde Beşiktaş taraftarlarıyla Kasımpaşalılar arasında küçük çaplı kavga yaşandı. İki takım taraftarları arasındaki gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle büyümeden sona erdi. Siyahbeyazlı takımın taraftarları ayrıca maç öncesi Ahmet Nur Çebi için istifa tezahüratında bulundu.