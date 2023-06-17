Kara Kartal’dan Lanzini harekatı

Beşiktaş'ın bir süredir transfer girişiminde bulunduğu Manuel Lanzini ile ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinden West Ham United, sözleşmesi sona eren Manuel Lanzini'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Bu gelişme sonrası transferde ismi daha önce de birlikte anılan Beşiktaş, hemen harekete geçti. West Ham'ın 7 yıldır formasını giydiği Lanzini'nin ayrılığının resmen duyurulmasının ardından siyah-beyazlı yönetim elini çabuk tutup yıldız ismi takıma katmak istiyor. Beşiktaş'ın bir miktar imza parası vererek Lanzini ile anlaşma sağlamaya çalıştığı öğrenildi. 30 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Premier Lig'de çıktığı 179 maçta 27 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

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