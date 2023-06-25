Kara Kartal’da James iddiası

Beşiktaş'ın James Rodriguez ile ilgili temasları tam gaz sürüyor. Daha önce ücrette anlaşılamadığı öne sürülen oyuncunun transferinin bitmeye yakın olduğu konuşuluyor. Siyah-beyazlıların Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın "Üç büyük ligde oynayan bir on numarayı transfer edeceğiz" açıklaması sonrası bu ismin Rodriguez olduğu öğrenildi. Bilindiği üzere Beşiktaş'ın James Rodriguez ile 3 milyon euro civarında yaptığı teklif reddedilmişti.

IHENACHO HAMLESİ

Dün sabah itibariyle gelen bilgiler ise James Rodrigues için miktar 3.5 milyon euro olduğu ve transferin bittiği yönünde. Yıldız isim son olarak Olympiakos forması giymişti. Hücuma bir takviye yapmayı planlayan Kara Kartal, Leicester City'den ayrılmak isteyen Nijeryalı santrfor Kelechi Ihenacho'yu da gündemine aldığı gelen haberler arasında.

SAVUNMAYA LYANCO

Beşiktaş'ın, Southampton'da forma giyen Brezilyalı stoper Lyanco'ya kanca attığı öğrenildi. Geride kalan sezon Premier Lig'de 21 maça çıkan 26 yaşındaki savunmacı, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Southampton'ın küme düşmesiyle takımdan ayrılmak isteyen Brezilyalı oyuncu için siyah beyazlıların kısa süre içinde resmi girişimlere başlaması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, Romain Saiss'in olası ayrılığını da hesaba katarak 2 stoper transferi yapmayı planlıyor.