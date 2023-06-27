Kartal mutlu sona yakın

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak için harekete geçen Beşiktaş'ın Daler Kuzyaev İstanbul'a getireceği iddia edildi. Zenit ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Şenol Güneş, Zenit formasıyla geçen sezon 35 resmi maçta 5 gol, 7 asist yapan oyuncu ile ilgili pozitif rapor verdi.

Deneyimli orta saha mali konularda anlaşması halinde Türkiye'ye gelerek Beşiktaş'a imza atacak. Şu an tatilde olan Kuzyaev'in menajeri Beşiktaş ile görüşmelerine devam ediyor. İmza parası isteyen Kuzyaev yıllık ücret konusunda ikna olmaya çok yakın... İmza parasıyla ilgili sorun çözülmesi halinde Beşiktaş'ın ilk transferlerinden biri Rus futbolcu olacak. Kariyerinde Rusya dışına hiç çıkmayan Kuzyaev, kariyerinde 306 resmi maçta forma giydi ve 24 gol, 34 asist üretti.

QUARESMA SÜRPRİZİ

GEÇTİĞİMİZ günlerde Beşiktaş'la ilgili konuşan ve Şenol Güneş'in istemesi durumunda tekrar siyah beyazlı formayı giyebileceğini söyleyen Ricardo Quaresma için yeşil ışık yandı. Başkan Ahmet Nur Çebi usta hocayla yaptığı görüşmede yıldız oyuncu konusunda fikrini sordu. Güneş'te eski öğrencisinin dönüşüne yeşil ışık yaktı.