Arsenal forması giyen İngiliz stoper Kartal’ın radarına girdi

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş aradığı stoperi İngiltere'de buldu. Siyahbeyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Rob Holding'e talip oldu. Daily Express'in haberine göre, Londra ekibinde stoper transferi düşünülmesi ve yeni sezonun ilk 11 planlamasında yer almaması nedeniyle takımdan ayrılmayı düşünen İngiliz savunmacı Holding'e Beşiktaş teklif hazırlığı yapıyor.

CELTİC DE DEVREDE

2024 yılında sözleşmesi bitecek Holding'in sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak 1 yıl daha uzatmayı planlayan Arsenal oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verirken, yıldız oyuncunun bir diğer talibi de Celtic oldu. Celtic'in transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü belirtilen haberde Beşiktaş'ın da etkili bir teklif ile oyuncunun kiralık olarak takıma katılmasını bekliyor.