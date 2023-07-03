Hayalini bile kuramazdım

BEŞİKTAŞ'IN TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Somaspor'dan 4+1 yıllığına kadrosuna kattığı 20 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut, fabrika işçiliğinden amatör lige oradan da teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün keşfi sonrası Soma ile imzalamasının ardından Süper Lig'e geçiş yapmasıyla ilgili duygularını anlattı. Kariyerinin henüz başında yeşil sahadan kopan, pandemi yüzünden amatör liglere ara verilince genç yaşında bir buzdolabı fabrikasında işçi olarak çalışmaya başlayarak 90 kilograma kadar çıktıktan sonra sahalara yine amatör ligdeki Karaköy SFK'da dönen Emrecan kısa süre önceye kadar böyle bir hayal bile kuramadığını söyledi.

Yine fabrikada çalışan, uzun yıllar amatör liglerde oynayan daha sonra Leicester City'e geçiş yapan Jamie Vardy'i hatırlatan Emrecan, geçen sezon başında 3 yıllığına siyah-beyazlılara transfer olarak 19 Temmuz 2022'de kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. Somaspor'a 5 milyon TL bonservis kazandırarak İstanbul'un yolunu tutan Emrecan, "İnanılmaz güzel duygular yaşıyorum. Henüz 1 sene öncesine kadar Beşiktaş gibi çok büyük bir kulübe transfer olabileceğimin hayalini bile kurmuyordum. Somaspor'da profesyonel olup 2'nci Lig'de forma giymeye başlayana kadar futbolla, kariyerimle ilgili bir planım bile yoktu. Profesyonel olarak oynamaya başladıktan sonra birden talipler artmaya başladı. Talipleri görünce hayal kurmaya başladım" dedi. Emrecan, Beşiktaş'ta uzun yıllar görev yapıp her genç futbolcu gibi artık A Milli Takım'da da forma giymeyi hayal ettiğini dile getirdi.