Carrasco Kartal’a

Geçtiğimiz sezon Vincent Aboubakar transferinde Beşiktaş'tan ciddi bir maaş koparmayı başaran menajer Pini Zahavi kolları yeniden sıvadı. İsrailli menajer, bu kez de Atletico Madrid'den ayrılmak için sorun çıkaran kanat oyuncusu Yannick Carrasco'yu siyah-beyazlıların önüne getirdi. Carrasco'nun anlaşmasının bitimine sadece 1 yıl kaldı. Menajerlerin piyasayı test etmesi şaşırtıcı değil. Atletico'nun iyi bir rakam getirmesi durumunda Carrasco'nun önünde durmayacağı öğrenildi. Belçikalı oyuncunun serbest kalma bedeli 20 milyon Euro. Ancak Zahavi'nin şimdiye kadar kapısını çaldığı Barcelona ve Newcastle gibi takımların beklenen ilgiyi göstermemesi Beşiktaş'ın elini güçlendirdi. Siyah-beyazlıların, makul bir ücretle transferi bitirmek için harekete geçtiği kaydedildi.

ŞENOL GÜNEŞ HALİL'İ İSTEDİ

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde devam ederken, Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Eksikler doğrultusunda stoper, orta saha ve forvet istediğini belirten Güneş, "Redmond görüşmeleri olumlu. Forvet için ise Halil Dervişoğlu tercihimdir. Türk olduğu için söylüyorum. Ben olumlu düşünüyorum" dedi.