Yeni aday Holgate

SAVUNMAYA takviye için girişimlerini sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Everton Teknik direktörü Sean Dyche tarafından kamp kadrosuna alınmayan Mason Holgate'in siyah-beyazlı kulübe önerildiği bildirildi. Cenk Tosun'un transferiyle sürekli iletişim halinde olan iki kulüp geçen sezon Dele Alli için el sıkışmıştı. Holgate'in transferini kabul etmesi durumunda Beşiktaş kiralama bedeli ya da bonservis bedeli ödemeyeceği gelen haberler arasında. 2015-2016 yılında Barnsley kulübünden transfer edilen oyuncu sadece 2018-2019 sezonunda West Bromwich'te görev almıştı. 26 yaşındaki stoper kariyerinde 200 karşılaşmaya çıkarken 7 kez rakip fileleri sarstı. Bu arada yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları için Almanya'da bulunan Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu. Almanya kampını 3 hazırlık maçıyla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, müsabakaları Avusturya'da oynayacak.

İLK MAÇ AUGSBURG İLE

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, hazırlık maçlarında Almanya'dan Augsburg, Macaristan'dan Mezökövesd Zsory ve Fransa'dan Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı şöyle: 15 Temmuz Cumartesi: 16.00 Beşiktaş- Augsburg (Kufstein Arena), 18 Temmuz Salı: 19.00 Beşiktaş-Mezökövesd Zsory (MGG Arena), 21 Temmuz Cuma: 17.00 Beşiktaş-Strasbourg (MGG Arena).

MEKSİKA BASINI VALDES'İ YAZDI

10 numara pozisyonu için arayışta olan Beşiktaş rotayı Güney Amerika'ya çevirdi. Meksika basınına göre Beşiktaş, America takımında forma giyen Şilili Diego Valdes'i gündemine aldı. Valdez, geçtiğimiz sezon America formasıyla 40 maça çıkıp, 13 gol, 12 asist kaydetti.

KARA KARTAL TADİC'İ BEKLİYOR

Beşiktaş'ın Ajax'ın golcüsü Dusan Tadic ile ilgili ısrarı sürüyor. Hollanda ekibiyle sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 34 yaşındaki futbolcunun kulübünden bonservisini alma konusunda kolaylık isteyeceği öğrenildi. 5 sezondur Ajax forması giyen deneyimli isim toplamda 241 maça çıktı. 105 kez fileleri sarsan Tadic, 112 kez de gol pası verdi. Bu arada Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin'e Spor Toto Süper Lig'den birçok takımın ilgisi bulunuyor. Almanya kampı, 22 yaşındaki futbolcunun geleceğinde belirleyici olacak.