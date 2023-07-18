Beşiktaş’ta hedef Horta

TRANSFER çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Braga forması giyen Ricardo Horta'yı transfer etmek istiyor. 28 yaşındaki 1,73'lük sol forveti kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Kartal'ın, Braga'yla temas kurduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ın Horta için yapacağı kiralama teklifine satın alma opsiyonu da ekleyeceği ve bu doğrultuda görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Geçen sezon Braga'da 45 maçta 16 gol atıp 10 da asist yapan Horta, sol forvet bölgesine ek olarak sağ kanat ve ikinci santrfor olarak da görev alabiliyor. Şenol Güneş'in hücumun diğer bölgelerinde de oynayan Horta'yı joker olarak düşündüğü ifade edildi. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu, Portekiz Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

KARA KARTAL'DA REDMOND AYRILDI

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen İngiliz futbolcu Nathan Redmond, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla siyah-beyazlılara veda etti. 29 yaşındaki İngiliz futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel Beşiktaş taraftarına... Geldiğim ilk günden beri bana sadece sevgi ve destek gösterdiniz. Vodafone Park'taki akşamlar, derbi akşamları ve tüm diğer birlikte yaşadığımız anlarda, zor dönemlerde de harika dönemlerde de siz, her zaman en muhteşem ve en gürültülü desteği verdiniz ve benim sizlerin dünyadaki en iyi taraftarlar olduğunuzu fark etmemi sağladınız! Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum. Bu bir elveda değil, bu bir "görüşmek üzere"... Sonsuz sevgilerimle" ifadelerini kullandı. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 28 resmi maça çıkan Redmond, 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.