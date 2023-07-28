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Haberler Beşiktaş Kara Kartal çok rahat

Kara Kartal çok rahat

Sezonu Konferans Ligi’nde açan Beşiktaş, Tirana’yı mağlup etti. Eksiklerine rağmen üstün bir oyun oynayan siyah-beyazlılar, Onur ve Muleka'nın golleriyle iki farklı öne geçti. Konuk ekibin 83'te bulduğu gol keyifleri kaçırsa da genç Semih'in golü tribünleri rahatlatı.

Kara Kartal çok rahat

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Tur Ön Eleme ilk maçında Beşiktaş, evinde Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı konuk etti. 6'da Onur'un ortasında Muleka'nın yakın mesafeden vuruşu yandan dışarı gitti. 21'de Masuaku orta sahanın solundan ceza sahasına topu ortaladı. Kale alanı ön çizgisinde Onur gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. 38'de Masuaku'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gedson kafayla arkaya aşırdı. Arka direkte iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. 42'de Aboubakar'ın pasında ceza sahasına giren Muleka, sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

TEK POZİSYON GOL OLDU

78'de Onur'un ara pasında hareketlenen Gedson'un aşırtma şutu auta çıktı. 83'te kontra atakla gelen Tirana'da sağ taraftan Haxhiu'nun yerden sert ortasına Kaina vurdu ve fark bire indi: 2-1. 86'da rakibinden sıyrılan Aboubakar'ın şutunu kaleci çıkardı. 90+4'te genç Semih sağdan içeri girdi ve rakibinden sıyrılıp kaleciyi kapattığı köşeden avladı: 3-1. Maç bu sonuçla sona erdi.

GÜNEŞ İLE 4 YIL SONRA AVRUPA

SEZONUN ilk karşılaşmasında sahasında KF Tirana ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, dört sezon sonra siyah-beyazlı takımın başında Avrupa maçına çıktı. Siyah-beyazlı takımın başında son Avrupa karşılaşmasına iç sahada 1-0 kaybedilen Malmö maçıyla çıkan Güneş, 4 sezon sonra yeniden bu arenada mücadele etti. 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlılar, grubu üçüncü tamamlamış ve Avrupa macerası sona ermişti. Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz da ilk resmi maçına çıkmış oldu.

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