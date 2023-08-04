Beşiktaş çok mutlu

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, sahasında 3-1 mağlup ettiği Arnavutluk ekibi Tirana'yı deplasmanda tek golle geçti ve tur atladı: 0-2. Siyah-beyazlılar, 10 Ağustos ve 17 Ağustos tarihlerinde oynanacak mücadelelerde Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile mücadele edecek. 8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Gedson Fernandes'in şutunda top yandan auta çıktı. 10'da Masuaku'nun sol kanattan köşe atışında ceza sahası içinde Aboubakar'ın kafa vuruşunda kaleci Selmani topu rahat bir şekilde kontrol etti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA

45+7'de Onur'un vuruşunda kaleci Lika topu çıkardı. 56'da Hadziahmetovic'in kullandığı korner atışında Salih topu indirdi. Amartey fileleri havalandırdı: 0-1. 66'da rakibine yaptığı faulün ardından Masuaku direkt kırmızı kart gördü. 75'te ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Aboubakar skoru belirledi: 0-2.

PİLOT TAKIM HAMLESİ

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u satın almak için girişimlere başladı. A Spor'da yer alan habere göre iki kulüp arasında görüşmelerde sona yaklaşıldı. Beşiktaş'ın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin Ümraniyespor'un tesislerine yakın olması etkenlerden birisi olarak görülüyor. Siyah beyazlıların hedefi Ümraniyespor'u satın alıp kulübün tesislerini de kendi bünyesine katmak. Beşiktaş aynı zamanda 1. Lig ekibini pilot takım olarak kullanmayı planlıyor.

TRİBÜNLER KARIŞTI

BEŞİKTAŞ'IN Arnavutluk ekibi Tirana ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçı, yaşanan saha olayları nedeniyle gecikmeli başladı. Siyah-beyazlı taraftarların sahaya meşale atmasıyla başlayan olaylarda daha sonra iki takım seyircileri arasında gerginlik yaşandı. Siyahbeyazlı oyuncular, taraftarlarını sakinleştirmek için tribünlere giderken, ev sahibi taraftarlarından iki kişi sahaya atladı. Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Stuart Attwell iki ekibi de soyunma odasına çağırdı. UEFA delegeleri ile yapılan toplantının ardından yaklaşık 15 dakikalık bir gecikme sonrası karşılaşma yeniden başladı.