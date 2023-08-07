Kara Kartal’a Fransa’dan müjde

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Ruslan Malinovsky'de önemli bir gelişme yaşandı. Ukraynalı futbolcu Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Panathinaikos maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda yer almadı. Siyah-beyazlılar daha önce gündemine aldığı Malinovskyiçin satın alma opsiyonlu bir teklif yapmıştı. Fransa ekibi ise 30 yaşındaki yıldız isim için Beşiktaş'tan 2 milyon Euro kiralama ücreti ve 8 milyon Euro opsiyonlu satın alma maddesi talep etti. Bu rakamları fazla bulan Beşiktaş'ın ise Marsilya ile yaptığı görüşmelerde indirim için çabaladığı belirtildi. Fransız ekibi geçtiğimiz sezonun ortasında Atalanta'dan kiraladığı yıldız oyuncunun bonservisini bu yaz transfer döneminde 10 milyon Euro bedelle aldı.