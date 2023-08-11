Kartal çok rahat

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda kardeş ülke Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü mağlup ederek avantajı kaptı: . 3. dakikada sağ kanattan Rosier'in ortasında Mark Tamas ters bir vuruşla topu kornere yolladı. 14'te Salih'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar'ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 23'te Gedson'un ceza sahası içi sağ taraftan pasında Muleka altıpas içinde topu filelere gönderdi: 0-2.

SALİH UÇAN TAKIMINI RAHATLATTI

59'da rakip ceza sahasına sokulan Muleka'nın ceza yayı üzerinden aşırtma vuruşu farklı şekilde dışarı çıktı. 62'de Koffi'nin hatalı pasında topu kapan Salih Uçan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3. 79'da ceza sahası sağ kanatta topla buluşan Ozobic'in kale önüne ortasında bomboş durumdaki Lebon meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3. Müsabaka 3-1 sona erdi.

GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü son oynadıkları Tirana müsabakasına göre kadroda iki değişiklik yaparak takımını Bakü karşısında sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezalısı Masuaku'nun yerine Umut Meraş'a forma verdi. Güneş ayrıca Tirana maçında sakatlanan Necip Uysal'ı riske etmeyerek yanında oturturken, bu futbolcunun yerine Tirana maçında Necip'in yerine giren ve bir gol atan Amartey'e forma şansı verdi.